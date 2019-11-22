Московские катки открывают зимний сезон

Мороз и солнце ждут москвичей в предстоящие выходные. Горожане уже ощутили явное дыхание зимы. Согреться можно на ледовых катках, которые уже начинают открываться. В большое межпланетное путешествие предлагает отправиться Парк Горького, а самый большой каток страны на ВДНХ этим вечером откроется с грандиозного воздушного шоу. Что ждет гостей?

Лед на гигантском катке на ВДНХ уже готов, но даже самые нетерпеливые еще не успели его опробовать. Специальные машины перед торжественным открытием наводят лоск на покрытие. Сейчас монтируют сцену и кафе, где посетители смогут перекусить и согреться.

В этом году каток вновь раскинулся на Центральной аллее. Его площадь — примерно 50 тысяч квадратных метров, одновременно кататься здесь смогут больше четырех тысяч человек. Он по праву считается самым большим катком Европы, и пропустить его открытие ни в коем случае нельзя.

Первых посетителей каток примет в 17 часов. Гостей будут развлекать 400 актеров, фигуристов и танцоров. Будет карнавал с участием духовых оркестров, танцевальные флешмобы, шоу воздушных гимнастов и, конечно, массовый заезд на коньках. Праздничная программа продолжится весь вечер вплоть до закрытия в 23 часа.

Стоимость билета для взрослых составит 650 рублей, для детей до 12 лет — 300. Сэкономить можно будет в будни. Например, в утренние часы билеты будут стоить примерно в два раза дешевле.

Сегодня же обещают открыть еще один каток — в Парке Горького, — а завтра по всей Москве можно будет опробовать еще 15 ледовых площадок. Зимний сезон можно считать открытым.