ФСБ сообщила о задержании террористов в трех регионах

Сразу в трех российских регионах задержаны 9 членов террористической группировки "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России). Благодаря совместным действиям ФСБ, МВД и Росгвардии, были обезврежены 2 главаря и 7 членов организации в Москве, Татарстане и Тюменской области, сообщает телеканал "Россия 24".

Под данным спецслужб, подозреваемые пытались создать ячейки группировки и наладить финансирование терроризма. Также члены "Хизб ут-Тахрира" планировали вести пропаганду среди граждан и вербовать новых последователей. В квартирах, где проживали задержанные, обнаружена экстремистская литература.

В России "Хизб ут-Тахрир" признан террористической организацией еще в 2003 году. Предыдущее крупное задержание ее сторонников состоялось в конце марта 2019 года. ФСБ обезвредило сразу 20 членов группировки в Крыму.