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Допинг-скандалы 1 час назад

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22 ноября 201913:06

Исполняющий обязанности ВФЛА будет назначен в субботу

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) соберется в субботу и назначит исполняющего обязанности главы организации. Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин был отстранен от работы Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics, ранее IAAF) из-за допингового скандала.

Дмитрий Шляхтин и член президиума ВФЛА, глава Федерации Московской области Артур Карамян были отстранены World Athletics от исполнения обязанностей за вмешательство в дело российского прыгуна в высоту Даниила Лысенко. В начале августа 2018 года Лысенко был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности при заборе допинг-проб. World Athletics сделала о причастности должностных лица ВФЛА к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов независимому легкоатлетическому дисциплинарному органу Athletics Integrity Unit (AIU), чтобы объяснить причины нарушений Лысенко.

Помимо Шляхтина , Карамяна и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько. Дмитрий Шляхтин оставил пост президента до завершения расследование. 23 ноября президиум ВФЛА назначит временно исполняющего обязанности президента.

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