Алена Косторная: когда мой тренер рядом, выступать легче

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу в одиночном катании на проходящем в Саппоро этапе Гран-при. Ученица Этери Тутберидзе получила от судей оценку 85,04 балла, установив мировой рекорд.

"Когда рядом с тобой главный тренер и хочется показать еще лучше, еще больше. Кроме того, Этери Георгиевна умеет направить на прокат. Я не буду рассказывать о способах, но они очень действенны", — приводит слова Косторной РИА Новости.

Алена сказала, что пока не планирует включать в свою программу четверные прыжки. " Если человек умеет прыгать четверной, то это достойно уважения. Японка Рика Кохири — очень сильная спортсменка. Если у нее получился четверной, то я очень рада за нее. Я об этом не думаю, просто сделаю свое, а судьи пусть принимают решение".

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла четвертое место в короткой программе. "Я была слишком спокойна, и это спокойствие мне помешало, адреналина не хватило. У меня были такие неудачи в олимпийский сезон, когда я проваливала короткую программу. У меня имеется опыт, как настраиваться перед произвольной. Рекорд Косторной меня не сбил", — приводит слова Загитовой ТАСС.