"В одном месте прошло, в другом вылезло": Рыбин и Сенчукова продолжают борьбу с раком

В "Судьбе человека" Виктор Рыбин вспоминает, как впервые увидел Наталью Сенчукову. Это было на первом публичном выступлении группы "Дюна" — в 1990 году на "Звуковой дорожке" в "Олимпийском".

Наталья Сенчукова тогда была танцовщицей. Рыбин предстал перед ней в своем фирменном образе – "пиджаке с орденами, страшных брюках и панаме".

"Я вообще удивился, как она со мной говорить стала", – признается Виктор. Вместе они уже почти 30 лет, и поклонникам кажется, что эта – одна из самых стабильных пар российского шоу-бизнеса – вместе была всегда.

Однако это не так. Сенчукова – третья жена музыканта. И когда они познакомились, во втором браке Рыбина росла маленькая дочка.

Вспоминая те времена, когда встал вопрос о том, чтобы Виктор оставил семью, Наталья признается: "Такого никому не пожелаешь".

Но так сложилось. "Я пыталась уходить от него, но мы не могли расстаться", – вспоминает Наталья.

Рыбин тоже вспоминает тот период как очень непростой. полтора года он жил на две семьи, и ему за это было стыдно.

Вторая супруга отпустила Виктора, но предложение Наталье он сделал не сразу. Поженились они только в 1998 году, а через год у них родился сын Василий.

С тех пор они вместе и в радости, и в горе. Некоторое время назад оба одновременно узнали о страшном диагнозе: "рак".

У Виктора и Натальи обнаружили базалиому, и стали лечить ее лучевой терапией. "В одном месте прошло, а в другом вылезло", – рассказывает Виктор.

Сейчас, по его словам, "все под контролем", а поклонники верят, что любимые музыканты вместе победят эту болезнь.

Какая страшная трагедия произошла в жизни музыканта, когда он был еще ребенком?

Куда распределили Рыбина после окончания военно-морского училища, и почему от него сбежала первая жена? Что он искал во втором браке?

Действительно ли с гитаристом Сергеем Катиным Виктор начинал играть еще со школы? Как вспоминает рождение первых хитов, и зачем решил сделать из Натальи Сенчуковой певицу?

Как пара борется со своим заболеванием, и какие рекомендации им дают врачи?

В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.