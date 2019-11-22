Кубок Дэвиса. Сборная России вышла вперед в матче с сербами

В Мадриде продолжается розыгрыш Кубка Дэвиса. Начался четвертьфинальный матч между сборными России и Сербии. Наша команда повела в счете после победы Андрея Рублева над Филиппом Краиновичем.

Андрей Рублев не испытал больших проблем в матче с Краиновичем. Рублев выиграл первую партию 6:1, вторую 6:2. Для победы Андрею понадобилось 53 минуты.

Сборная России повела в матче 1:0. Следующими на корт выйдут Карен Хачанов и вторая ракетка мира Новак Джокович. Затем Хачанов и Рублев в паре сыграют с Янко Типсаревичем и Виктором Троицким. Победитель матча сыграет в субботу со сборной Канады.