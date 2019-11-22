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22 ноября 201913:51

У пойманной на фотоссесии екатеринбургской модели нашли партию наркотиков

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Попавшейся на уловку сотрудников ФСИН с фотосессией жительнице Екатеринбурга грозит серьезный срок. В дополнение к двум месяцам, которые она получила за игнорирование обязательных работ, 26-летняя Софья имеет все шансы отправиться в колонию на три года за хранение наркотиков.

В начале года девушка уже попадалась на покупке наркотиков, за что ее и наказали 400 часами обязательных работ. Но махать метлой на Широкореченском кладбище не входило в планы Софьи, а потому она решение суда проигнорировала, а на звонки инспекторов не отвечала. Застать ее дома не получалось, так что прогульщицу в ноябре объявили в федеральный розыск, после чего следователи регионального управления ФСИН и спланировали операцию по задержанию. Представившись сотрудниками модельного агентства, они пригласили барышню на бесплатную фотосессию. Но стоило девушке переступить порог студии, как ее задержали. По решению суда обязательные работы ей заменили двумя месяцами лишения свободы.

 

Этим, однако, дело не ограничилось: во время обыска у нее дома в шкафу с нижним бельем обнаружили 13 свертков по полтора грамма каждый, предположительно, с наркотиками. Кроме того, как уточняет E1.ru, в каждом свертке было по магниту, которые обычно используются закладчиками.

За хранение наркотиков Софье грозит до трех лет лишения свободы, если же будет доказана ее причастность к распространению, то максимальный срок увеличится до восьми лет.

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