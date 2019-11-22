Прошла жеребьевка плей-офф Лиги наций по футболу

Прошла жеребьевка участников плей-офф футбольной Лиги наций, в которой определятся последние четыре участника чемпионата Европы. В турнире примут участие сборные, занявшие третьи и четвертые места в своих группах.

Шестнадцать сборных разбиты на четыре пути. Каждый путь состоит из двух полуфиналов и финала. Победители путей получат путевки в финальную стадию чемпионата Европы.

В полуфиналах пути А встретятся сборные Исландии и Румынии, а также команды Болгарии и Венгрии. Финал примет победитель второй пары. Путь В составили полуфинальные пары – Босния – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия. Финал пройдет либо в Словаки, либо в Финляндии.

В полуфинале пути С шотландцы сыграют с израильтянами, а соперниками норвежцев станут сербы. Финал примет команда из второй пары. И наконец, путь D, где сойдутся сборные Грузии и Белоруссии, а также команды Македонии и Косово. Финал примет победитель первой пары.