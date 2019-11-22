"Созидание и развитие": в Москве наградили лучших журналистов

В Москве наградили победителей IV Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение передовых практик в сфере ЖКХ и строительства "Созидание и развитие".

Как передает телеканал "Россия 24", в конкурсе — 10 номинаций. Среди организаторов министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Работы на конкурс представили со всех регионов. Критерии, по которым проекты оценивались, это актуальность, социальная значимость, глубина раскрытия темы и качество подачи материала.

"Благодаря конкурсу мы увидели, какие прекрасные населенные пункты есть у нас, как много в России интересного. Мне кажется, это может дать хороший всплеск для развития внутреннего туризма. Потому что всегда, когда смотришь такие репортажи, читаешь прекрасные статьи, возникает желание туда поехать посмотреть лично. И я думаю, что это еще формирует и хорошее чувство патриотизма в нашей стране", – подвел итоги Владимир Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.