В Москве подведут итоги Всероссийских соревнований "Человек идущий"

С 23 по 24 ноября в Москве состоятся итоговые мероприятия Всероссийских межвузовских соревнований по ходьбе, командных межкорпоративных и межмуниципальных соревнований по количеству шагов за определенный промежуток времени "Человек идущий". Основная их цель — создание системы мотивации для увеличения количества граждан России, которые систематически занимаются физической культурой и спортом.

Первый (предварительный) этап соревнований начался в Коломне 10 сентября и продлился до 10 октября. Второй (основной) этап стартовал 15 октября и завершился 15 ноября.

Общее количество участников соревнований составило около 16 тысяч человек из 90 городов России. В проекте приняли участие более 100 ведущих российских ВУЗов из 8 федеральных округов. Кроме высших учебных заведений в нем участвовали команды различных компаний, муниципальных образований, неформальных общественных объединений. Всего в соревнованиях были заявлены 405 команд.

Подсчет шагов каждого из участников осуществлялся через мобильное приложение "Человек идущий". Также в нем формировались рейтинги команд.

Самое большое количество шагов, сделанных участником-победителем за период основного второго этапа соревнований, составило 800 тысяч шагов. Самое большое суммарное количество шагов, сделанных командой-победителем, составило около 30 миллионов.

Руководителем программы является известный врач, сердечно-сосудистый хирург, директор ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия. По его словам, систематические занятия физической культурой значительно снижают риски сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Ходьба — самый доступный вид физической активности, он не требует дополнительного оборудования и специально организованного пространства. Именно поэтому Лигой здоровья нации, Бакулевским центром были инициированы такие проекты как "10 000 шагов к жизни", "Человек идущий" и "Прогулка с врачом". Все эти проекты объединяет одно — ходьба.

Концерт и торжественная церемония награждения победителей соревнований в номинациях "Образовательные учреждения", "Муниципалитеты", "Организации", "Неформальные группы" состоятся 23 ноября в 19:00 в Доме Культуры ВДНХ.

В рамках церемонии награждения в адрес участников соревнований состоится видеообращение Героя Российской Федерации, летчика-космонавта Олега Новицкого из Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Кроме того, 24 ноября победители и участники соревнований пройдут 10 000 шагов по маршруту ВДНХ — Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН — парк-усадьба Останкино.