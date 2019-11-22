В России совершенствуют систему реабилитации детей

Процесс реабилитацией маленьких пациентов после перенесенного заболевания в скором времени сможет вестись в режиме в онлайн. Таким образом, за восстановлением ребенка врач будет наблюдать в любое время и из любого города, в том числе из Москвы. Причем следить за состоянием больного можно будет не только с компьютера, но и с мобильного телефона. Об этом накануне сообщала главный внештатный детский специалист Москвы по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Светлана Валиуллина.

Как сообщает ГТРК "Оренбург", новая система стартует из Москвы и будет работать на базе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля. Руководство клиники подаёт документы на получение гранта, в рамках которого и планируется совершенствовать систему реабилитации в России. Помимо Москвы, новую систему опробуют в больницах нескольких регионов, в числе которых Оренбургская областная и городская детские больницы.