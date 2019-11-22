Идут переговоры: паромного сообщения между Крымом и Турцией пока нет

Паромное грузовое сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено, процесс находится в стадии переговоров.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

Она подчеркнула, что крымские предприниматели были бы рады возобновлению морских перевозок, но, по ее словам, одного желания бизнеса в решении вопроса недостаточно.

Анкара прервала паромное сообщение с Крымом в марте 2017 года.