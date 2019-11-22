Бывший владелец "Космоса" экстрадирован в Россию

Экс-владелец и глава корпорации НПО "Космос" Андрей Черняков экстрадирован из Польши в Россию. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере на сумму почти семнадцать миллиардов рублей.

По данным следствия, в 2011 году Черняков в рамках исполнения ранее подписанного инвестиционного контракта заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России. Бывший владелец "Космоса" получил более 28 миллионов рублей на расчетный счет объединения, при этом строительство он не завершил и подделал акты о приемке выполненных работ.

В период с 2011 по 2012 годы Андрей Черняков похитил денежные средства АКБ "Банк Москвы" на общую сумму 14 миллиардов рублей. Эти деньги были выделены "Космосу" в качестве целевого кредита.

В период с 2013 по 2014 годы экс-глава объединения не выплачивал в полном объеме заработную плату своим сотрудникам. Сумма долга превысила 183 миллиона рублей. Кроме того, в этот же период Андрей Черняков похитил со счетов возглавляемой им компании более 2 миллиардов 885 миллионов рублей.

Бывший глава корпорации "Космос" скрылся от следственных органов, из-за этого он был объявлен в международный розыск.

Андрея Чернякова задержали на территории Польши в декабре 2017 года. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила запросы о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В ноябре 2019 года удалось добиться окончательного решения о выдаче Чернякова в Россию. Он будет доставлен в Москву в сопровождении специального конвоя.