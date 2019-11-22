Утверждена антитабачная концепция до 2035 года

Концепцию госполитики противодействия потреблению табака и иной содержащей никотин продукции в России до 2035 года и дальнейшую перспективу утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. План мероприятий по реализации концепции Минздрав России должен разработать и внести на рассмотрение правительства за шестимесячный срок.

Цель концепции – снижение табака и другой содержащей никотин продукции и последующее рассмотрение возможности вывода ее из гражданского оборота на российской территории, сообщает "Интерфакс". Среди мер по сокращению табакокурения в России рассматриваются возможности сокращения продажи табака и табачных изделий, включая некурительные табачные изделия, кальяны и иные содержащие никотин продукты, регулирование состава табачной продукции. Также предусматриваются совершенствование нормативно-правового регулирования, чтобы противодействовать незаконному производству содержащей никотин продукции и предотвращению незаконной торговли контрафактной табачной продукции.

Правительство России также собирается субсидировать научные медико-профилактические и социально-экономические исследования, направленные на изучение причин и последствий потребления табака и иной содержащей никотин продукции, а также воздействия табачного дыма. Это будет осуществляться в рамках системы мониторинга и оценки эффективности реализации концепции противодействия табакокурения.

Реализация концепции должна сократить армию российских курильщиков на 21 процент.