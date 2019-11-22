Скончалась актриса из "Теории большого взрыва"

В 78 лет умерла актриса из популярного американского сериала "Теория большого взрыва" Джейн Гэлловэй Хейтц. Она запомнилась поклонникам ситкома по серии "Шелдон заводит друзей". Главный герой пытается познакомиться с людьми, которые стоят в очереди на кассу книжного магазина. Джейн Гэлловэй Хейтц играет одного из посетителей.

О смерти актрисы сообщило издание The Metro. Причина ухода из жизни не поясняется. При этом семья актрисы попросила перечислить пожертвования в фонд Американской кардиологической или диабетической ассоциаций.

У Джейн Гэлловэй Хейтц остались дочь и трое внуков. Кроме роли в популярном ситкоме актриса снималась в сериалах "Скорая помощь", "Лузеры", "Побег".

Сериал "Теория большого взрыва" стартовал в сентябре 2007 года. Финальный 12 сезон завершился в мае 2019 года. За время существования ситкома было выпущено 279 серий.