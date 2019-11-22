МИД уточнил число россиян, лишенных свободы за рубежом

Порядка шести тысяч россиян находятся в пенитенциарных учреждениях за рубежом.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал замдиректора консульского департамента министерства иностранных дел России Руслан Голубовский, выступая на расширенном заседании думского комитета по международным делам, посвященном теме защиты прав россиян за границей.

Он подчеркнул, что спектр обвинений против наших соотечественников, весьма широк, многие из них имеют политическую причину.

Голубовский отметил, что самым острым остается вопрос юридической защиты россиян за рубежом.

Дипломат сообщил, что на портале МИД РФ есть информация об ассоциации русскоязычных адвокатов, плюс на сайтах российских дипмиссий опубликован реестр иностранных юристов, к которым можно обратиться за помощью на возмездной основе.

Голубовский полагает, что было бы неплохо разработать юридическую страховку, по аналогию с медицинской, для выезжающих за границу россиян, которая бы обеспечивала покрытие средств на услуги адвоката.