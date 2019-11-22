В Подмосковье стартовали Дельфийские игры

В Московской области стартовали 14-е молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ. В 2010 году Подмосковье уже принимало 9-е молодежные Дельфийские игры России. В этом году Высший форум искусств организован в ознаменование 20-летия Дельфийских игр современности.

В Московской области Игры проходят второй раз, но впервые в форме Дельфийского чемпионата. Механизм Дельфийского чемпионата предполагает, что во всех турах участникам предстоит соревноваться парами, в каждой из пар по результатам выступлений определяется победитель, выходящий в следующий тур. В финале участвуют победители двух полуфиналов, разыгрывая первое и второе места. Проигравшие в двух полуфиналах становятся обладателями третьего места каждый. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.

23 ноября 2019 года в "Снегирях" начнутся соревнования по 6 номинациям: фортепиано, скрипка, народное, академическое и эстрадное пение, открытая номинация. Впервые все занятия в рамках подготовки к номинациям Дельфийских игр пройдут на инструментах российского производства, предоставленных предприятиями "Тульская Гармонь", "Нева-Саунд", "Аккорд", "Медус". В конкурсных испытаниях и гала-концерте будут задействованы рояли многолетнего партнера Дельфийских игр компании "Ямаха".

В рамках 14-х молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ пройдет ряд мероприятий: международная конференция, спецпроекты "Мы помним", "Театр", "Книги", организованные на объектах культуры Московской области. Итоговое торжественное мероприятие и гала-концерт пройдут 25 ноября 2019 года на сцене Vegas City Hall.