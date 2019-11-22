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22 ноября 201916:59

В Люберцах родители не вызвали скорую помощь ребенку: мальчик умер

Следственный комитет начал проверку по факту смерти ребенка в Люберцах. По предварительным данным, родители не вызвали своевременно скорую помощь несовершеннолетнему, когда тот пожаловался на недомогание.

18 ноября в частном доме в Люберцах было обнаружено тело шестилетнего мальчика. Накануне ребенок жаловался родителям на боли в животе и температуру. Мама дала мальчику жаропонижающие таблетки. Вечером состояние несовершеннолетнего ухудшилось, при этом родители не стали вызывать бригаду скорой помощи и уложили его спать. Утром ребенок был обнаружен без признаков жизни, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на слова старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольги Врадий.

В настоящее время следственные органы проводят проверку. Для установления смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

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