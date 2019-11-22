"Ленкому" присвоили имя Марка Захарова

Московскому театру "Ленком" присвоили имя Марка Захарова, который с 1973 по 2019 годы был художественным руководителем и главным режиссером коллектива.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичного департамента культуры, сославшись на соответствующее распоряжение главы департамента Александра Кибовского.

Отмечается, что новое название теперь звучит так: московский государственный театр "Ленком Марка Захарова".

После того, как 28 сентября 2019 года Марк Анатольевич скончался на 86-м году, коллектив театра обратился к московским властям о присвоении имени мастера театру, который он возглавлял более 40 лет.

Директор театра Марк Варшавер рассказал, что это радостное событие для всех сотрудников "Ленкома" и подчеркнул, что вскоре состоится премьера последнего спектакля Марка Захарова, над которым работает его дочь Александра.

21 ноября в Кремле президент России Владимир Путин вручил орден Александра Невского народной артистке РФ Александре Захаровой, дочери Марка Захарова.