Школьница взяла в ванну телефон и умерла от удара током

В якутском городе Ленск умерла 14-летняя школьница. Причиной смерти несовершеннолетней стал телефон, который она взяла с собой в ванну. Следственные органы проводят процессуальную проверку по факту несчастного случая.

Тело девочки было обнаружено вечером 21 ноября ее родителями в ванной комнате. Также там был обнаружен подключенный к электрической розетке удлинитель с деформированным зарядным устройством для телефона. Сам гаджет с оплавленным корпусом лежал на кромке ванны.

Как сообщает Следственное управление СК России по Республике Саха (Якутия), следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося. Также для установления причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.