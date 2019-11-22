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22 ноября 201917:28

Генпрокурор России встал на защиту уральских предпринимателей

ГТРК "Урал"

В столицу Урала прилетел генпрокурор России Юрий Чайка. Он встретился с уральскими предпринимателями, чтобы "лично" защитить права малого и среднего бизнеса.

В беседе с уральскими бизнесменами Чайка сообщил, что только за 1,5 года усилиями прокуроров удалось избавить бизнес-структуры от проведения почти 300 тысяч плановых и внеплановых проверок. "После нашего реагирования предпринимателям возвращено свыше 47 миллиардов рублей долгов по государственным и муниципальным контрактам", — отметил генпрокурор.

Он подчеркнул, что разговор с бизнесом в настоящее время перешел в цифровую сферу.  В ведомстве был создан специальный интерактивный чат для предпринимателей. Писать туда можно в любое время и по любой проблеме, как и получить помощь на платформе "Бизнес-навигатор". Как пояснил президент Общероссийской общественной организации "Опора России" Александр Калинин, зачастую обращаются небольшие фирмы, у которых в штате нет юристов. И когда они сталкиваются с нарушением своих прав, организация помогает им оформлять юридически соответствующие обращения.

Как передает "Вести Урал", местные бизнесмены надеются, что генпрокуратура поможет исключить множество неоправданных плановых проверок. Отметим, что время первого визита в регион Юрий Чайка раскритиковал высокие тарифы на мусор. Их пересмотрели и снизили. Теперь на перемены рассчитывают и предприниматели.

Текст: ГТРК "Урал"

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