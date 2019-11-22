Марину Кононову отправили под домашний арест

Бабушкинский суд Москвы в пятницу, 22 ноября, отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехова Марину Кононову. Ее обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей. Под домашним арестом бывшей чиновнице предстоит пробыть до 29 декабря.

Марина Кононова будет отбывать арест в доме, который располагается в деревне Большое Петровское. Экс-главе подмосковного городского округа запрещено покидать его пределы, общаться с фигурантами уголовного дела, а также пользоваться связью и интернетом, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, дело было возбуждено по материалам ФСБ и подмосковной полиции. Ранее Марине Кононовой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Бывшей чиновнице грозит до десяти лет колонии.

По мнению следователей, обвиняемая использовала служебное положение для увода из муниципальной собственности здания, кадастровая стоимость которого составляет более 7 миллионов 300 тысяч.

21 ноября в доме главы подмосковного Чехова были проведены обыски, после которых ее и задержали.