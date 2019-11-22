Танкер "Делфи" лег на бок и истекает мазутом, экипаж эвакуирован

Из танкера Делфи", севшего на мель в Одесском заливе, вытекает мазут. Судно практически легло на борт, и волны бьют его о волнорез. На месте ЧП работают экологи.

Как сообщает РИА Новости, во время сильного шторма танкер под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. На его борту находились не менее 15 человек. Экипаж судна был эвакуирован.

В Морском агентстве Молдавии заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики больше года назад.