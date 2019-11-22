Был зол: мужчина забил супругу до смерти сотней ударов табуретом и битой

Следственный комитет по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в жестоком убийстве супруги.

Трагический инцидент произошел в июне 2019 года в городе Заринске. Обвиняемый в компании супруги и друзей распивал спиртные напитки в доме. В один момент мужчина попросил жену не злоупотреблять алкоголем, но она не выполнила его просьбу, в результате чего возник конфликт.

Мужчина несколько часов избивал жену, используя различные предметы, в числе которых табурет и резиновая бита. В общей сложности обвиняемый нанес супруге около ста ударов по телу и голове, после чего лег спать. Утром мужчина обнаружил, что пострадавшая не подает признаков жизни. Он вызвал скорую помощь, которая и констатировала смерть его жены.

Во время следствия мужчина полностью признал свою вину, а жестокий поступок объяснил тем, что был зол. Семья воспитывала троих детей.

В настоящее время уголовное дело по факту случившегося направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Следственного комитета по Алтайскому краю.