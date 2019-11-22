Стало известно, где будет работать Бутина

Мария Бутина будет работать в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, Бутина будет заниматься вопросами поддержки россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом.

Москалькова отметила, планируется создать дополнительный механизм, куда войдут члены общественных организаций, ученые и просто неравнодушные граждане, которые будут заниматься правовой поддержкой, подготовкой писем, проведением круглых столов.

Между тем председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что пока аппарат комитета не планирует принимать на работу Бутину. Как сообщает ТАСС, он выразил уверенность в том, что Мария — "человек подготовленный и, безусловно, без работы не останется".

Мария Бутина была арестована летом прошлого года в Вашингтоне. Американский суд приговорил ее к полутора годам тюрьмы за сговор с целью работы на иностранное правительство. 25 октября 2019 году Бутину освободили, на следующий день она вернулась на родину.