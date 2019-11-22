В "Прямом эфире" простые люди и знаменитости рассказали о помощи Матроны Московской

В "Прямом эфире" 22 ноября, в день рождения Святой Матроны Московской, простые люди, а также известные артисты, писатели и ведущие рассказывают о том, как в жизни им помогла святая старица.

Ее мощи, пролежавшие полвека на Даниловском кладбище в Москве, оказались нетленными.

Это чудо 8 марта 1998 года фиксировал священник отец Александр.

Нетленные мощи старицы – провидицы и целительницы – были перенесены в Покровский монастырь Москвы.

Ежедневно сюда приходят около четырех тысяч человек, чтобы поклониться Матронушке и попросить помочь с трудных жизненных обстоятельствах.

Люди цитируют ее слова: "Приходите ко мне, как к живой", и тем, кто верит в это всей душой, святая старица помогает: в их жизни происходят настоящие чудеса.

В программе были показаны записанные в 2001 году документальные кадры — воспоминания личного помощника и биографа Матроны Зинаиды Ждановой, а супруга Андрея Миронова — актриса Екатерина Градова рассказала, как ей удалось создать в Доме ветеранов сцены придомовую церковь в честь блаженной Матроны Московской, и когда было получено разрешение на службу, в церкви замироточила ее икона.

Какие невероятные истории рассказывают обращавшиеся к Матроне Московской в трудные времена простые люди и известные личности: писательница Дарья Донцова, телеведущая Елена Старостина, певицы Вика Цыганова, Елена и Татьяна Зайцевы, актеры Любовь Руденко, Владимир Стеклов, Тамара Семина и Елена Папанова?

И как 8 марта 1998 года, в день обретения мощей Матроны Московской, сотни людей узнали о проводимом втайне процессе и пришли на Даниловское кладбище?

О чудесах, которые творит Матрона Московская, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".