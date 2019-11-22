Сделка, слежка и "наш парень": интервью Трампа Fox News

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем не может быть заключена на равных условиях, об этом он говорил председателю КНР Си Цзиньпину. Американский лидер отметил, что между странами долгое время был дисбаланс в двусторонней торговле, именно потому ему не нравится заявление китайского коллеги о равноправной сделке.

Во время интервью телепрограмме Fox & Friends Дональд Трамп также заявил, что доклад генерального прокурора Министерства юстиции США Майкла Горовица о причинах старта слежки за сотрудниками его предвыборного штаба будет "историческим". Американский лидер не уточнил, какие именно данные будут включены в доклад, но при этом он убежден, что данный документ вызовет крупнейший скандал в истории.

Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конгрессменам-демократам на прошедших слушаниях по импичменту не удалось доказать его вину в чем-либо. Глава США отметил, что демократы в течение последних пяти дней со своими свидетелями выглядели как посмешище. Кроме того, Трамп предположил, что слушания вызвали недоумения на Украине и там думают, что в США сошли с ума.

Американский президент также высказался о бывшем постпреде Штатов при ООН Никки Хейли. Он считает, что она отлично бы справилась с должностью вице-президента, но в предстоящих выборах он будет участвовать в тандеме с нынешним вице-президентом Майком Пенсом, поскольку он проделал "феноменальную работу". "Он — наш парень, он — мой друг. У нас прекрасная, сильная команда", — заявил Дональд Трамп.

При этом американский лидер отметил, что Никки Хейли будет обязательно вовлечена в избирательную компанию, но каким образом — глава США не уточнил. Трамп рассказал, что в настоящее время бывший постпред занимается частным бизнесом.

Выборы президента в США состоятся в ноябре 2020 года, вместе с главой Штатов избирается и вице-президент.