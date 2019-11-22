Live

Новости Политика

Все видео этой рубрики
22 ноября 201918:23

Сделка, слежка и "наш парень": интервью Трампа Fox News

EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем не может быть заключена на равных условиях, об этом он говорил председателю КНР Си Цзиньпину. Американский лидер отметил, что между странами долгое время был дисбаланс в двусторонней торговле, именно потому ему не нравится заявление китайского коллеги о равноправной сделке.

Во время интервью телепрограмме Fox & Friends Дональд Трамп также заявил, что доклад генерального прокурора Министерства юстиции США Майкла Горовица о причинах старта слежки за сотрудниками его предвыборного штаба будет "историческим". Американский лидер не уточнил, какие именно данные будут включены в доклад, но при этом он убежден, что данный документ вызовет крупнейший скандал в истории.

Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конгрессменам-демократам на прошедших слушаниях по импичменту не удалось доказать его вину в чем-либо. Глава США отметил, что демократы в течение последних пяти дней со своими свидетелями выглядели как посмешище. Кроме того, Трамп предположил, что слушания вызвали недоумения на Украине и там думают, что в США сошли с ума.

Американский президент также высказался о бывшем постпреде Штатов при ООН Никки Хейли. Он считает, что она отлично бы справилась с должностью вице-президента, но в предстоящих выборах он будет участвовать в тандеме с нынешним вице-президентом Майком Пенсом, поскольку он проделал "феноменальную работу". "Он — наш парень, он — мой друг. У нас прекрасная, сильная команда", — заявил Дональд Трамп.

При этом американский лидер отметил, что Никки Хейли будет обязательно вовлечена в избирательную компанию, но каким образом — глава США не уточнил. Трамп рассказал, что в настоящее время бывший постпред занимается частным бизнесом.

Выборы президента в США состоятся в ноябре 2020 года, вместе с главой Штатов избирается и вице-президент.

 

Сейчас

17:51

Стало известно, где будет работать Бутина

17:48

Путин поручил добиться увеличения доходов граждан

17:08

Марину Кононову отправили под домашний арест

16:51

Преподаватель обезвредил мужчину, открывшего огонь в техникуме

15:32

Еще одно государство отозвало признание Косова

14:41

Умер первый директор ФСНП Сергей Алмазов

14:14

Армия, оружие, угрозы: президент обсудил с Совбезом актуальные вопросы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин поручил добиться увеличения доходов граждан

Путин поручил добиться увеличения доходов граждан

31 минута назад
Стало известно, где будет работать Бутина

Стало известно, где будет работать Бутина

40 минут назад
Сделка, слежка и "наш парень": интервью Трампа Fox News

Сделка, слежка и "наш парень": интервью Трампа Fox News

30 минут назад

Трансляции

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 23 ноября

14:00

Пленарное заседание съезда партии "Единая Россия"
20:00

Программа "Вести в субботу"
Все трансляции
Марину Кононову отправили под домашний арест

Марину Кононову отправили под домашний арест

1 час назад
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

6 часов назад
В Люберцах родители не вызвали скорую помощь ребенку: мальчик умер

В Люберцах родители не вызвали скорую помощь ребенку: мальчик умер

1 час назад
Армия, оружие, угрозы: президент обсудил с Совбезом актуальные вопросы

Армия, оружие, угрозы: президент обсудил с Совбезом актуальные вопросы

3 часа назад
Военную доктрину России могут скорректировать

Военную доктрину России могут скорректировать

3 часа назад
Кремль объяснил, почему расследования ЧП под Северодвинском не могут быть публичными

Кремль объяснил, почему расследования ЧП под Северодвинском не могут быть публичными

5 часов назад
Абсурда не допустят: Минздрав доработает механизм медосвидетельствования водителей

Абсурда не допустят: Минздрав доработает механизм медосвидетельствования водителей

4 часа назад
Еще одно государство отозвало признание Косова

Еще одно государство отозвало признание Косова

2 часа назад
Бывший владелец "Космоса" экстрадирован в Россию

Бывший владелец "Космоса" экстрадирован в Россию

2 часа назад
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

7 часов назад
Такая я была огненная: эксклюзив вернувшейся Натальи Ветлицкой Андрею Малахову

Такая я была огненная: эксклюзив вернувшейся Натальи Ветлицкой Андрею Малахову

21.11.2019 15:50
Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

21.11.2019 15:11
Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

20.11.2019 09:12
Беспроигрышная инвестиция: как заработать на апартаментах

Беспроигрышная инвестиция: как заработать на апартаментах

19.11.2019 10:00
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
В "Прямом эфире" простые люди и знаменитости рассказали о помощи Матроны Московской

В "Прямом эфире" простые люди и знаменитости рассказали о помощи Матроны Московской

8 минут назад
Сборная России выиграла у сербов и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная России выиграла у сербов и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

18 минут назад
Был зол: мужчина забил супругу до смерти сотней ударов табуретом и битой

Был зол: мужчина забил супругу до смерти сотней ударов табуретом и битой

28 минут назад
В Антарктиде нашли мешок лука, которому больше ста лет

В Антарктиде нашли мешок лука, которому больше ста лет

31 минута назад
Мраморная лестница и дворцовая классика: сколько стоит самая дорогая квартира Петербурга

Мраморная лестница и дворцовая классика: сколько стоит самая дорогая квартира Петербурга

1 час назад
Новый оператор ГТС Украины предварительно сертифицирован

Новый оператор ГТС Украины предварительно сертифицирован

1 час назад
Танкер "Делфи" лег на бок и истекает мазутом, экипаж эвакуирован

Танкер "Делфи" лег на бок и истекает мазутом, экипаж эвакуирован

1 час назад
Американский профессор разглядел насекомых на Марсе

Американский профессор разглядел насекомых на Марсе

1 час назад
Школьница взяла в ванну телефон и умерла от удара током

Школьница взяла в ванну телефон и умерла от удара током

1 час назад
Преподаватель обезвредил мужчину, открывшего огонь в техникуме

Преподаватель обезвредил мужчину, открывшего огонь в техникуме

1 час назад
"Ленкому" присвоили имя Марка Захарова

"Ленкому" присвоили имя Марка Захарова

1 час назад
В работе Telegram произошел крупный сбой

В работе Telegram произошел крупный сбой

1 час назад
Больше не в тренде? Легендарное "шоу ангелов" отменили из-за падения спроса

Больше не в тренде? Легендарное "шоу ангелов" отменили из-за падения спроса

2 часа назад
На одном языке: учёные доказали универсальность музыки разных культур

На одном языке: учёные доказали универсальность музыки разных культур

2 часа назад
Вучич раскритиковал "пап и мам" из Европы

Вучич раскритиковал "пап и мам" из Европы

2 часа назад
Сироте из Самары выдали квартиру вместе с жильцами

Сироте из Самары выдали квартиру вместе с жильцами

2 часа назад
Технологии будущего: в МГУ проходит масштабный конгресс по регенеративной медицине

Технологии будущего: в МГУ проходит масштабный конгресс по регенеративной медицине

2 часа назад
Идут переговоры: паромного сообщения между Крымом и Турцией пока нет

Идут переговоры: паромного сообщения между Крымом и Турцией пока нет

3 часа назад
Лодка в лодке: в Норвегии найдено уникальное захоронение викингов

Лодка в лодке: в Норвегии найдено уникальное захоронение викингов

3 часа назад
Google заплатит любому $1,5 миллиона за взлом своего смартфона

Google заплатит любому $1,5 миллиона за взлом своего смартфона

4 часа назад
"В одном месте прошло, в другом вылезло": Рыбин и Сенчукова продолжают борьбу с раком

"В одном месте прошло, в другом вылезло": Рыбин и Сенчукова продолжают борьбу с раком

4 часа назад
Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

4 часа назад
Погода выходных: выше нуля будет только на юге

Погода выходных: выше нуля будет только на юге

7 часов назад
Ученые нашли "белок похудения"

Ученые нашли "белок похудения"

8 часов назад
10 изобретений древности, которые кажутся современными

10 изобретений древности, которые кажутся современными

8 часов назад
"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

21.11.2019 16:37

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку