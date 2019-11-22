Медведев высказался по неполному рабочему дню и зарплатам

Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев высказался против того, чтобы жестко закреплять понятия неполного рабочего дня в Трудовом кодексе, так как такой подход, по его словам, может навредить, в том числе, и работающим матерям.

Как передает ТАСС, об этом руководитель правительства проинформировал общественность, отвечая на вопросы на встрече с активом местных и первичных отделений единороссов.

Он также рассказал активистам, что готов вернуться к обсуждению вопроса сокращения разницы между уровнем зарплат руководителей и сотрудников бюджетных организаций, отметив, что ранее были вопиющие случаи, когда начальник получил в восемь раз больше, чем работник и отметил, что "мы эту разницу "схлопнули".

Вместе с тем премьер-министр выступает против полной уравниловки в этом вопросе, подчеркнув, что регионы должны сами принимать решения в подобных случаях.