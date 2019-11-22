Продлен срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования

Срок задержания заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной продлевается на трое суток в связи с отложенным рассмотрением вопроса об аресте. Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы в пятницу, 22 ноября. Следующее заседание состоится 25 ноября.

Защита Ирины Голосной просила оставить ее на свободе, поскольку обвиняемая положительно характеризуется, а также страдает рядом заболеваний и на ней лежит забота о пожилых родителях.

Об отложении ареста обвиняемой просил представитель прокуратуры, поскольку ему не хватило представленных следствием материалов, после ознакомления с которыми он бы смог решить, необходимо ли заключение Голосной под стражу. Судья просил от следователя более конкретных доказательств причастности обвиняемой к инкриминируемому преступлению, кроме того, он попросил зачитать выдержки из показаний свидетеля.

Ирина Голосная обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, она не провела мероприятия, которые предусмотрены регламентом, но при этом составила документы. Необходимые налоги уплачены не были. Показания против Голосной дали исполняющий обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и еще один сотрудник ведомства. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова следователя, среди свидетелей по делу много подчиненных обвиняемой.

По данным "Коммерсанта", расследование уголовного дела может быть связано с правонарушениями в пивоваренной отрасли. Скорее всего, речь идет об уклонении компании от уплаты акцизов, а также нелегальном производстве и обороте пива вне Единой государственной автоматизированной информационной системы.