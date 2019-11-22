Госпитализация Берлускони: "биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе"

"Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе". Так образно в штабе экс-премьера Италии и лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони прокомментировали сообщения ряда СМИ о его госпитализации с якобы многочисленными переломами после падения в хорватском Загребе во время конгресса Европейской народной партии.

"Никакого срочного возвращения. Правда в том, что речь идет о банальнейшем ушибе", — сообщили доверенные лица Берлускони.

Такое заявление они сделали после того, как местная пресса сообщила о том, что 83-летний политик получил травмы в давке с желающими сделать с ним селфи.

Также отмечается, что Берлускони в больнице был подвергнут различным проверкам, а домой улетел потому, что закончилось мероприятие, на котором он был, передает РИА Новости.

В мае итальянский политик был прооперирован: у него диагностировали кишечную непроходимость, а в июне 2016-го Сильвио Берлускони перенес операцию на сердце.