Сенаторы США хотят узаконить экономическую дискриминацию

Целенаправленное разрушение экономик отдельных государств, таких как Куба, КНДР, Иран или Венесуэла обогатило "политическую культуру" конгресса США.

Воспитанные на теории превосходства американского государства над любым другим, сенаторы США сегодня распространяют практику экономической нетерпимости на те сферы, в которых не способны конкурировать на принципах свободной торговли.

Обвинения, выдвигаемые против президента США, и грозящие ему, как считается отстранением от должности, ничтожны по сравнению с теми деяниями, что открыто призывают узаконить сенаторы США.

Разница лишь в том, что законы, предлагаемые парламентариями, направлены против иностранных граждан, компаний и целых государств, а это не только считается в политической практике США оправдывающим фактором, но и возносится в разряд патриотизма.

Очередным циничным заявлением отметился сенатор-республиканец Тед Круз. Он требует от Трампа незамедлительных действий, способных замедлить на год или вовсе остановить реализацию проекта "Северный поток -2".

Круз предлагает принять, если необходимо, отдельный закон, который позволил бы легально использовать методы открытой дискриминации и ограничения прав иностранных граждан и отдельных компаний.

Участниками проекта "Северный поток — 2" являются компании России, Германии, Франции, Нидерландов, Австрии и Великобритании. Сенатор предлагает нанести удар по всем этим странам, и тем, кто так или иначе задействован в прокладке трубопровода.

Предлагается ввести запрет на въезд отдельных граждан в США и заблокировать их активы везде, где распространяется американская юрисдикция. Сотрудников компаний, работающих на территории США, предлагается высылать из страны. А тех, что являются гражданами США, вероятно, будет ожидать иная форма преследования.

Компании, замеченные в сотрудничестве с консорциумом, ведущим реализацию проекта, предлагается лишать лицензий, ограничивать их возможности по использованию рынка кредитования и страховых услуг.

Отдельного упоминания заслуживают лицемерные формулировки. Так, поставки российского газа в Европу "угрожают её независимости", а вот поставки газа из США, по версии конгрессмена, напротив, "не будут использоваться как способ шантажа".

И всё это даже не пытаются прикрыть идеологической ширмой о защите демократических ценностей или свобод. Одно название уже действующего закона CAATSA ("О противодействии противникам США с помощью санкций") говорит о том, что устремления американских законодателей далеки от забот о чьей-либо безопасности или выгоде, помимо собственной.

Диктатура американских интересов и приоритет превосходства экономической выгоды США в ущерб любым гражданским правам или принципам торговли приобретают всё более бескомпромиссные формы. На алтарь ускользающего мирового доминирования США, кажется, готовы бросить любые, даже свои собственные, основы международного правопорядка.