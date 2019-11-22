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22 ноября 201919:24

Министр связи Ирана попал под американские санкции

AP Images

Вашингтон ввел санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Ранее из-за резкого повышения цен на бензин в ряде городов Ирана прошли протесты. Кое-где они вылились в вооруженные стычки участников беспорядков с силовиками, которые не обошлись без жертв.

15 ноября руководство страны решило ограничить в Иране функционирование Интернета. При этом официальный представитель правительства Али Рабии заявил, что подключение к Глобальной сети будет восстанавливаться по мере нормализации обстановки.

В США поддержали протесты и потребовали от Тегерана немедленно восстановить работу интернета в стране.

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