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22 ноября 201920:50 Алексей Петров

Ставка — на самые современные технологии. Путин поставил задачи Совбезу

Ставка — на самые современные технологии. Путин поставил задачи Совбезу

Массовый исход боевиков из Сирии удалось предотвратить благодаря грамотным и мужественным действиям наших военных. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности. Оно было посвящено развитию вооруженных сил, и президент анонсировал ряд важных решений. Так, уже в будущем году начнется подготовка новой программы вооружений с активным внедрением лазерного и гиперзвукового оружия, а также боевых беспилотников. Кроме того, Россия будет тщательно прогнозировать изменение ситуации после развала ДРСМД и укреплять оборонный потенциал.

Разговор о развитии армии, нацгвардии, предприятий оборонки. Всех структур, от которых зависит обеспечение суверенитета страны. Тем более сейчас, когда обстановка в мире настолько турбулентна.

"Так называемый ракетно-ядерный клуб по факту, и вы все это хорошо знаете, пополняется новыми членами. Серьезную озабоченность вызывает и приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, а также попытки милитаризации космоса. Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход Соединенных Штатов Америки из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом", — перечислил Путин.


Россия в этих условиях делает ставку на разработку и внедрение отечественных передовых технологий. Благодаря госпрограмме "Вооружение" уже идет кардинальное техническое переоснащение. А многие предприятия, которые еще недавно были на грани банкротства, сейчас наращивают производство. Постепенно доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна вырасти как минимум до 70 процентов.

"Наши вооруженные силы должны быть оснащены по последнему слову науки и техники. И так, как нам удалось это сейчас – а это редкое явление и для нашей страны, и для мира в целом в новейшей истории: нам удалось фактически сделать шаг вперед по сравнению с другими ведущими военными странами мира – конечно, нужно стремиться к тому, чтобы такое состояние сохранить и в будущем на важнейших направлениях развития", — подчеркнул Путин.

Важнейший нюанс — обеспечить сбалансированное развитие. Иными словами, деньги тратить рачительно.

Масштаб угроз в мире только возрастает, технологическая конкуренция набирает обороты. В этих условиях государство и дальше будет уделять особое внимание развитию вооруженных сил. Эффективность расходов — одно из ключевых условий. И тем важнее как можно быстрее внедрять прорывные технологии, налаживать их серийное производство.

"Речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции. В том числе должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых физических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя", — сказал российский лидер.

Проект концепции строительства и развития вооруженных сил, который обсуждался на совещании, поддержан. Теперь министерству обороны совместно с другими ведомствами предстоит его доработать. На утверждение президенту документ должен поступить до 30 марта.

"Совет безопасности будет анализировать и даст предложения президенту по необходимости, если таковая будет, внесению корректив в военную доктрину Российской Федерации", — сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Оборонные технологии должны использоваться и для выпуска гражданской продукции, в том числе в рамках национальных проектов, подчеркивает Путин. И главное — чтобы никаких сбоев.

Но какой бы современной ни была техника, армия — это прежде всего люди. Настоящей проверкой на прочность для российских военных стало выполнение боевых задач в Сирии.

"Личный состав Воздушно-космических сил, ВМФ, сил специальных операций, военной полиции, других ведомств и служб в полном объеме справился с поставленными задачами, действовал мужественно, грамотно, профессионально, не допустил массового исхода с этой территории боевиков в нашу страну", — указал Путин.

И для таких людей государство должно обеспечить все условия. За последние два года денежное довольствие выросло более чем на 8 процентов. Увеличился размер военных пенсий. Кроме того, начиная с 2016 года более 42 тысяч военных получили постоянное жилье, многим выделено служебное. Более 400 миллиардов рублей выделено на развитие военной ипотеки, в том числе в текущем 2019 году — порядка 142 миллиардов.

"Люди должны чувствовать, что, выполняя важнейшие задачи, связанные с лишениями бытовыми, семейными лишениями, в условиях, связанных с повышенным риском и часто с угрозой для жизни, выполняя эти задачи, люди должны понимать и чувствовать заботу со стороны родины, заботу со стороны государства, ради которого они служат", — подчеркнул Путин.

Рискуют. И люди в погонах, и для те, кто служит Отечеству в оборонке. Президент пригласил в Кремль вдов ученых. Выдающиеся физики-ядерщики погибли в августе при испытаниях под Северодвинском.

"Это мой долг. Но все-таки и почетная миссия выразить вам глубокие, искренние соболезнования. Именно почетная, потому что потерять отца, мужа, самого близкого человека всегда больно, тяжело. Но на мой взгляд важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова на искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства", — сказал президент.

Трагедия произошла 8 августа на военно-морском полигоне в Нёноксе на берегу Белого моря. Пятеро специалистов Российского ядерного центра погибли в результате аварии, которая произошла во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Самый опытный из них, Владислав Яновский, имел стаж 47 лет. Алексею Вьюшину, который разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение, было 43 года. Вячеславу Липшеву — 40. Он отвечал за измерения и готовил технику к испытаниям. Евгений Коратаев — ведущий инженер-электронщик. Инженер Сергей Пичугин, чья карьера была связана с ядерным центром. Ордена Мужества — боевые награды. Посмертно.

"Они по праву эти награды должны храниться в ваших семьях, и будущие поколения должны знать о мужестве тех, кто создавал условия для нашего нормального существования в будущем. Вы знаете, мы, каждый из нас, так уж устроен мир Господом, мы все когда-нибудь уйдем. Вопрос — как мы прожили. Ваши близкие прожили свою жизнь достойно", — сказал Владимир Путин.

Погибшие ученые занимались не просто ответственным — критически важным для обороноспособности страны направлением. Об их подвиге, отметил президент, обязательно будут помнить.

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