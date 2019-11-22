Крымским омбудсменом станет Лариса Опанасюк

Уполномоченным по правам человека в Крыму станет бывший вице-премьер республики Лариса Опанасюк. Ее назначение согласовала Татьяна Москалькова.

Ларисе Опанасюк предложено пройти стажировку с целью налаживания оперативного взаимодействия с отраслевыми подразделениями аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

На встрече Москальковой с Опанасюк было уделено особое внимание проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, были затронуты вопросы соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания, а также правозащитной ситуации в регионе. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в России.

Лариса Опанасюк с весны 2014 до осени 2019 года занимала должность заместителя председателя совета министров Крыма. Она отслеживала работу аппарата правительства, а также вопросы культуры и туризма.

Ранее уполномоченным по правам человека в Крыму была Людмила Лубина. Она ушла в отставку после истечения срока контракта.