Ураган в Крыму: без света остались 82 населенных пункта

На Черноморском побережье еще на сутки продлили штормовое предупреждение. В Крыму волнение моря оценивают в 4 балла, судовладельцев предупреждают об опасности и советуют не выходить в рейсы. Шквалистый ветер в Керчи, Джанкое, Новороссийске — там введен режим чрезвычайной ситуации. Порывы ветра достигали 37 метров в секунду, ураган сохраняется и сейчас.

Трехметровые волны за считанные минуты затапливают набережную Керчи — воды здесь по колено. Она поднимается до уровня 40 сантиметров. Последствия сильного шторма в городе устраняли весь день. Из-за шквалистого ветра десятки деревьев повалены, повреждены линии электропередач и газопровод.

Без света остались 82 населенных пункта. В Джанкое с крыши школы упала кровля. К счастью, никто не пострадал.

Занятия сегодня отменили. Сейчас уже бывшая крыша школы в Джанкое больше похожа на груду металла и древесины. Сильный ветер сорвал половину кровли. В понедельник, 25 ноября, сюда на занятия вернутся ученики. Чтобы обезопасить учебный процесс, сейчас части сломанной крыши убирают. Ремонт здесь делали меньше года назад. Гарантийный срок работ еще не закончился. А, значит, подрядчик, возможно, будет возмещать ущерб за свой счет.

"Во вторник мы ждем из Белгорода подрядчика, с ним будет решаться вопрос по ремонту кровли. В том числе на следующей неделе мы ждем независимую экспертизу", — прокомментировал ситуацию начальник отдела образования администрации города Джанкой Виктор Пятниковский.

Сильный северо-восточный ветер прошел по всему южному побережью России. В Новороссийске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Порывы ветра достигали 38 метров в секунду. Сносило ларьки, автомобили, остановки и даже контейнер в порту. С ветром не справлялись ни люди, ни птицы на побережье. Штормовое предупреждение действует до сих пор. По прогнозам, ветер стихнет только в начале следующей недели.