Инфаркт не заметили: дважды отказали в госпитализации, третья скорая констатировала смерть

В Твери умерла врач, не дождавшись помощи от коллег, с которыми она проработала не один год. По словам родных, ей дважды отказали в госпитализации. Несмотря на предынфарктное состояние, третья скорая приехала уже поздно. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи, заведено уголовное дело.

Этот день Алена помнит, кажется, поминутно: как маме стало плохо, как приехала скорая. Кардиограмма опасений не вызвала, но в больницу женщину все же отвезли, в ту самую, шестую городскую, где Нина Азизова работала врачом ЛФК. В приемной встретил только терапевт, за кардиологом дочь ходила сама.

"Я спросила, что с моей мамой, мне ответили, что не знают. Тогда я попросила, чтобы позвали того, кто знает. Лекарств никаких не дали, в госпитализации отказали. Сказали приходить утром на рентген", — поделилась Алена Азизова.

"Согласно стандартам проводилось обследование в условиях приемного отделения. И биохимические анализы крови брали, и ЭКГ снимали, и КТ делали — это все, что на тот момент в ночное время можно было сделать", — прокомментировал ситуацию главный врач городской больницы №6 Владимир Удалов. Главный врач больницы добавил, что для коллектива смерть коллеги — страшная трагедия.

Дочь, в свою очередь, рассказала, как маме становилось только хуже. Им пришлось вернуться домой — прямо на лестнице Нина Александровна потеряла сознание. И снова скорая — носилок не было, потому как смогли, так и дотащили до квартиры.

"Врач назначила маме десять таблеток глицина. Сделали ЭКГ, начали смотреть. Нам сказали, чтобы мы подписали документ, согласно которому бригада скорой помощи приехала и мама отказалась в госпитализации. Я повозмущалась, стала настаивать, но мне сказали: "Нет, подписывайте отказ". Мама его подписала", — поделилась дочь умершего врача.

Номер 112 Алена еще раз набрала в 5:30 утра.

"Еще раз была вызвана скорая помощь, бригада которой констатировала смерть. Причиной смерти потерпевшей стало острое сердечное заболевание. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — рассказал следователь Московского межрайонного следственного отдела города Тверь СУ СК РФ по Тверской области Владимир Щенев.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Больницу и тверскую станцию скорой помощи проверяют и Минздрав, и Росздравнадзор.

"По результатам проверки будет предоставлена дополнительная информация министерством", — рассказала заведующая сектором контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения Тверской области Муза Кольцова.

"Если будет установлено нарушение соблюдения прав пациентки на оказание медицинской помощи, а также нарушение обязательных требований при оказании медицинской помощи, то все соответствующие документы будут переданы в следственные органы", — прокомментировал ситуацию начальник управления организации государственного контроля качества оказания мед помощи населению Росздравнадзора Анатолий Шаронов.

Вскрытие показало — Нина Азизова перенесла несколько микроинфарктов. Однако ее состояние не встревожило ни врачей скорой, ни коллег по шестой тверской городской больнице, где она трудилась на протяжении двадцати лет...