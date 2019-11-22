Многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей

Отказ многодетной семье из Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе в пособии как малоимущей из-за превышения среднедушевого дохода на 14 рублей является законным.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала и. о. директора департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

Она рассказала, что такой вывод был сделан в ходе проверки ситуации: ранее в группе "Инцидент Нижневартовск" в социальной сети "ВКонтакте" мать троих детей написала об отказе в получении пособия для малоимущих из-за того, что среднедушевой доход в ее семье на 14 рублей превысил прожиточный минимум​

Пономарева сообщила, что среднедушевой доход данной семьи составил 15 808,28 рублей, в то время как как величина прожиточного минимума составляет 15 793,8 рубля.

Чиновница подчеркнула, что оба супруга работают и имеют стабильную зарплату, при этом семья получает от государства, как многодетная, социальную поддержку – в 2019 году ежемесячно платилось 8500 рублей.