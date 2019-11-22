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22 ноября 201920:30

Конькобежка Воронина выиграла бронзу этапа Кубка мира в Польше

Россиянка Наталья Воронина заняла третье место на проходящем в польском местечке Томашув-Мазовецкий этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Российская спортсменка взяла бронзу на дистанции 3000 метров, которую преодолела за 4 минуты 06,614 секунды.

Победу в заезде одержала лидер сборной Чехии Мартина Сабликова, время которой составило 4 минуты 06,133 секунды. Второе место – у представительницы Нидерландов Карлейн Ахтеректе. Ей понадобилось 4 минуты и 06,284 секунды для преодоления дистанции.

В шестерку лучших также попала Евгения Лаленкова (4.08,965). Еще одна россиянка Екатерина Шихова завершила заезд на 13 месте (4.12,493).

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