На ВДНХ открылся самый большой каток в Европе, а в Парке Горького — космический

Погода в столице уверенно уходит в минус. К вечернему часу столбики термометров опустились до минус семи — температура продолжает падать. На выходных будет так же морозно, зато солнечно. Но у минусовой температуры есть явные плюсы — теперь можно кататься на коньках. Сегодня, 22 ноября, сразу две ледовые площадки заработали в Москве. Грандиозным шоу открылся самый большой каток в Европе на ВДНХ, а посетители Парка Горького этим вечером отправились в межпланетное путешествие.

Большой лед ВДНХ открыт и приглашает всех в зимнюю сказку. Гигантский каток с искусственным покрытием — самый большой в Европе, размером с три футбольных поля. Одновременно он может принять 4,5 тысячи человек. Каток только открылся, но уже сейчас людей здесь много.

Зимний сезон стартовал под звуки духового оркестра. Музыканты разогревали публику на сцене у легендарного фонтана Дружбы народов. Также развлекали гостей сегодня актеры, гимнасты и фигуристы.

Погода сегодня тоже благоволила. На улице немного морозно, но ясно. Кругом улыбки и хорошее настроение.

В этом году, кстати, каток оформили в ретро-стиле и поделили на три зоны: место встречи для влюбленных пар (здесь атмосфера 70-х-80-х), зима нашего детства, где царят 50-е, и космос 60-х годов прошлого века.

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Зимний сезон только начинается. Еще не все катки готовы принять гостей. Но сегодня открылся и каток в Парке Горького. Здесь — космическая атмосфера. Главные элементы оформления катка — звезда, планета и спутник. Площадь катка составляет почти 20 тысяч квадратных метров, это на 2 тысячи метров больше, чем в прошлом году. Одновременно здесь могут находиться 6 тысяч человек. Тут шесть павильонов — в красном, синем, розовом и бирюзовом.

Сюда можно и нужно приходить всей семьей — в Парке Горького создали все условия для маленьких фигуристов и хоккеистов. Для детей есть отдельный каток площадью 800 квадратных метров. Здесь же будет работать школа фигурного катания.

Есть и хоккейная коробка — там будут проходить спортивные турниры и тренировки. На катке в Парке Горького можно будет не только покататься, но и перекусить. Будут работать 8 теплых фудкортов, еще 15 точек — на открытом воздухе. Так что родители могут смело приводить малышей, потому что здесь есть где передохнуть от катания.

Коньки, как обычно, можно будет взять в аренду — закуплено 2700 пар. Каток будет работать с 10 утра и до полуночи, каждый день, кроме понедельника. А сегодня, 22 ноября, в честь открытия катка в 22:00 в Парке Горького будет фейерверк.