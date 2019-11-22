Керлинг. Россиянки не смогли выйти в финал чемпионата Европы, проиграв шведкам

Женская сборная России по керлингу не смогла пробиться в финал чемпионата Европы, проходящего в шведском Хельсингборге. В полуфинальном матче россиянки потерпели поражение от хозяек турнира – команды Швеции.

Встреча завершилась со счетом 3:9 в пользу скандинавских керлингисток.За сборную России в данном матче выступали скип Алина Ковалева, Галина Арсенькина, Мария Комарова и Екатерина Кузьмина.

В параллельном полуфинале Шотландия минимально обыграла Швейцарию (3:2) и стала соперником Швеции по финалу. Россия же оспорит бронзу чемпионата Европы со Швейцарией.