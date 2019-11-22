Конькобежцы Семериков и Юсков выиграли две медали на этапе Кубка мира

Российские конькобежцы Данила Семериков и Денис Юсков заняли призовые места на проходящем в Польше этапе Кубка мира на дистанции 5000 метров. Семериков стал серебряным медалистом турнира, Юсков – бронзовым.

Победителем забега стал представитель Нидерландов Патрик Руст, время которого составило 6 минут 19,388 секунды. Это рекорд катка. Семериков пробежал дистанцию за 6 минут 20,469 секунды, Юсков – за 6.24,303.

Напомним, что ранее в женских соревнованиях на аналогичной дисциплине бронзовую медаль завоевала российская конькобежка Наталья Воронина.