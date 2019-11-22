Ураган отступает: в Новороссийске отменен режим ЧС

В Новороссийске отменили режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный из-за урагана.

В результате удара стихии пострадала 12-летняя девочка, которую порывом ветра выбросило на проезжую часть улицы. Ребенка госпитализировали, передает "Россия 24".

В школах 22 ноября не было занятий, с одной из них сорвало крышу. В городе наблюдались перебои с электричеством.

Экстренные службы по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности. По прогнозам в субботу, 23 ноября, скорость ветра будет достигать 30 метров в секунду. Улучшение погоды ожидается только в воскресенье.