"Мультимедиа Арт-Музей" открывает ретроспективу Лучо Фонтаны

Московский "Мультимедиа Арт-Музей" готовится к открытию ретроспективы звезды итальянского и мирового современного искусства Лучо Фонтаны.

В экспозицию войдут более 60 работ, привезенные из Италии. Художник разрушает традиционное представление о картине, используя ее основу для эксперимента. Широкую известность мастеру принесли полотна с разрезами.

Выставка создается в сотрудничестве с Фондом Лучо Фонтаны, посетить ее можно будет с 27 ноября, сообщает "Россия 24".

"Я убеждена, что творческий поиск Лучо Фонтаны, который в своем "Белом манифесте" говорил о необходимости выйти за рамки живописи, именно здесь в России, стране с великой традицией абстрактного искусства, вызовет тот интерес, то внимание, которого этот поиск достоин. Культурные отношения между Россией и Италией имеют корни, уходящие в далекое прошлое, и я не буду напоминать, кто строил московский Кремль. Но то, что последние десятилетия они развиваются очень активно — это факт. И может быть наиболее активно, если мы берем все европейские страны, Италия для нас особая и любимая страна", — говорит директор "Мультимедиа Арт-Музея" Ольга Свиблова.