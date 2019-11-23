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23 ноября 201900:50

"Боруссия" спаслась с 0:3 в матче с главным аутсайдером Бундеслиги

EPA

Стартовый матч 12 тура чемпионата Германии по футболу начался с сенсации в Дортмунде, где местная "Боруссия" еле спаслась в матче с последней командой Бундеслиги – "Падерборном". Встреча завершилась со счетом 3:3.

Гости завершили первый тайм с удивительными цифрами на табло стадиона "Сигнал Идуна Парк" – 3:0 в пользу футболистов "Падерборна". Дублем отметился Штрели Мамба, а Геррит Хольтман отличился одним забитым мячом.

Однако после перерыва игроки "Боруссии" смогли спастись от абсолютной сенсации – поражения аутсайдеру. Дортмунд вышел из положения после голов Джейдона Санчо, Акселя Витселя и Марко Ройса. Примечательно, что капитан "шмелей" забил третий гол клуба на 92 минуте матча.

"Боруссия" упустила возможность выйти на вторую строчку Бундеслиги и теперь с 20 очками занимает пятое место. "Падерборн" же с пятью баллами продолжает замыкать таблицу, занимая 18 позицию.

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