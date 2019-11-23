Россиянки проиграли "бронзу" Швейцарии на чемпионате мира по керлингу

Женская сборная России по керлингу не смогла добиться победы в матче за бронзовые медали чемпионата Европы, который проходит в шведском Хельсингборге. Российские керлингистки минимально проиграли команде Швейцарии.

Встреча завершилась со счетом 5:6 в пользу швейцарских спортсменок. В составе сборной России в решающем матче выступали скип Алина Ковалева, Галина Арсенькина, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.

Таким образом, всего в активе россиянок восемь побед и одно поражение на групповом этапе, а также два поражения в плей-офф европейского первенства по керлингу.