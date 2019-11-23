Чалов зимой может перейти в "Челси"

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион. В услугах 21-летнего россиянина заинтересован лондонский "Челси", который намерен сделать "армейцам" предложение о трансфере.

Однако для совершения предполагаемого трансфера есть важное условие – "синие" должны снять с себя запрет на совершение трансферов от УЕФА, сообщает Чемпионат.Com. со ссылкой на Sky Sports. В случае снятия бана УЕФА даст зеленый свет на трансферную деятельность уже зимой.

Напомним, что Чалов выступает за основную команду ЦСКА с 2017 года. С тех пор он принял участие в 108 матчах, став автором 35 голов.