Надаль вместе со сборной Испании вышел в полуфинал Кубка Дэвиса

Мужская сборная Испании по теннису пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса после того, как по итогам трех матчей одержала победу над командой Аргентины. Итоговый счет в противостоянии теннисистов двух стран – 2:1 в пользу представителей Пиренейского полуострова.

Исход противостояния решался в заключительном матче парного разряда, в котором первая ракетка мира Рафаэль Надаль в паре с Марселем Гранольерсом обыграл аргентинский тандем Максимо Гонсалеса и Леонардо Майера – 6:4, 4:6, 6:3.

Ранее испанец Пабло Корреньо-Буста проиграл аргентинцу Гидо Пелье, а Надаль сравнял счет в матче с Диего Шварцманом. Теперь за выход в финал Кубка Дэвиса испанцы сыграют с командой Великобритании.

В другой полуфинальной встрече Россия поборется за путевку в финал турнира с Канадой. Полуфинальные встречи пройдут в субботу, 23 ноября.