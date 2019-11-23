США призвали не помогать Сирии с восстановлением

Сохранять экономическое давление на Дамаск и не оказывать ему помощь в восстановлении страны. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на заседании Совета Безопасности ООН.

"Дипломатическое и экономическое давление на Дамаск нужно, чтобы продвигать вперед цели по урегулированию в Сирии, — сказал он. — Не может быть помощи Дамаску в восстановлении Сирии, пока не начнется внушающий доверие политический процесс".

По его словам, эта позиция совпадает с позицией многих европейских партнеров США, и любые усилия по помощи Сирии преждевременны.

В свою очередь первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление, что американские коллеги по-прежнему не готовы отказаться от стереотипов и включиться в процесс постконфликтного восстановления, передает ТАСС.

В середине осени этого года более 50 журналистов из разных стран смогли своими глазами увидеть и признать, что Сирия возвращается к мирной жизни. Для представителей прессы из Англии, Франции, Германии, Турции, Италии, Японии, Китая министерство обороны Сирии организовало пресс-тур, после которого содержание статей мировых изданий значительно изменилось.

По данным информационного бюллетеня Центра по примирению враждующих сторон в Сирии на 28 октября, с июля этого года Россией восстановлены около тысячи образовательных и двухсот медицинских учреждений, отремонтированы пять мостов и более тысячи километров дорог, проложены более тысячи километров линий электропередач, введены в эксплуатацию сотни объектов водоснабжения и электроподстанций, более 14 тысяч промышленных предприятий.