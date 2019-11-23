Панарин не смог спасти "Рейнджерс" от 11 поражения в НХЛ

Второй и заключительный матч дня проходил в канадском городе Оттаве, где местные "Сенаторз" на своем льду принимали "Нью-Йорк Рейнджерс". Проходившая на стадионе "Канадиен Тайр-центр" игра завершилась убедительной победой хозяев – 4:1.

Хоккеисты "Сенаторз" не оставили "джерс" никаких шансов – уже в первые семь минут они поразили ворота гостей дважды, чем обеспечили себе неплохой задел для будущей победы. Забили Тома Шабо и Логан Браун.

"Рейнджерс" сократили отставание в счете до минимума благодаря голу Джейкоба Трубы. Но эта шайба оказалась единственным результативным действием гостей. Позже "Оттава" в лице Тайлера Энниса и Энтони Дюклера забила еще две шайбы и победила.

В составе "Рейнджерс" выступали два российских игрока: Артемий Панарин и Павел Бучневич. Первый из них провел на льду 19 минут 13 секунд, второй – 15 минут 50 секунд. Оба завершили матч без очков. Александр Георгиев провел матч на скамейке запасных.

Для "Рейнджерс" это поражение стало 11 в текущем сезоне НХЛ. Она идут на 14 месте в Восточной конференции. "Оттава" выиграла третий матч кряду и занимает 11 строчку Востока.