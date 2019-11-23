В Курске и Бурятии ликвидируют последствия аварий на трубопроводах

Более 20 тысяч жителей Курска остались без отопления; накануне там прорвало теплотрассу. При этом температура воздуха в городе опустилась до минус 10 градусов. Сейчас на участке трубопровода идут аварийные работы.

Тем временем авария на трубопроводе произошла и в Прибайкальском районе Бурятии. Водоснабжение отключено в домах, где проживает более тысячи человек, в том числе в школе, детсаде и фельдшерском пункте. Организован подвоз питьевой и технической воды. Заменить испорченный участок планируют в субботу, сообщает ТАСС.